Comunidade judaica brasileira realiza ato em memória às vítimas do Holocausto Evento marca os 80 anos da libertação de Auschwitz e reforça a luta contra o antissemitismo Cidades|Do R7, em Brasília 23/01/2025 - 18h22 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h16 )

Comunidade Judaica promove Ato em Memória às Vítimas do Holocausto Flavio Mello

No domingo (26), às 18h, a Sinagoga Etz Chaim da Congregação Israelita Paulista (CIP) será palco de um Ato Solene em Memória às Vítimas do Holocausto.

A cerimônia, organizada pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), CIP e StandWithUs Brasil, marca os 80 anos da libertação do Campo de Concentração de Auschwitz. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, estarão presentes.

O evento homenageará os seis milhões de judeus e outras vítimas do regime nazista. Durante a cerimônia, seis velas serão acesas por sobreviventes, autoridades políticas, líderes religiosos e jovens. Uma sétima vela será acesa por Rafael Zimerman, sobrevivente brasileiro do ataque terrorista do Hamas, em memória às vítimas de 7 de outubro.

Desde 2005, a ONU declarou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, lembrando a libertação de Auschwitz e educando sobre os horrores do genocídio. A data também serve para combater o negacionismo e condenar a intolerância e a violência motivadas por origem étnica ou crença. Antissemitismo

A recente onda de antissemitismo, intensificada após os ataques de 7 de outubro de 2023, ressalta a urgência de combater o preconceito. No Brasil, as denúncias de antissemitismo aumentaram 500% após um ano do conflito entre Israel e Hamas, reforçando a importância de lembrar as lições do Holocausto.

“O aumento do antissemitismo é um alerta sombrio de como a intolerância e o ódio podem prosperar quando o respeito pela diversidade é deixado de lado”, alertou Claudio Lottenberg, presidente da Conib. Marcos Knobel, presidente da Fisesp, complementou: “A preservação da memória do Holocausto é um compromisso com a verdade e um alerta para as gerações futuras”.

Imagens aéreas registradas pela BBC por meio de um drone mostram como é hoje o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, 70 anos após ser liberado por tropas soviéticas

André Lajst, presidente da StandWithUs Brasil, destacou a importância da educação sobre o Holocausto para compreender a mensagem “nunca mais”. Laura Feldman, presidente da CIP, concluiu: “A memória do Holocausto exige ação firme contra o ódio e a intolerância”.

O evento conta com o apoio do Consulado Geral de Israel em São Paulo, Unibes, Pit Cult, Agência Judaica para Israel, Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, Arqshoah, B’nai B’rith Brasil, Fundo Comunitário, A Hebraica, KKLBrasil, Vozes do Holocausto e Sherit Hapleitá.