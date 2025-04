Confederação Israelita do Brasil saúda Igreja Universal por evento A Família ao Pé da Cruz Conib destaca importância da família e valores espirituais em carta enviada à liderança da Universal Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h34 ) twitter

A Família ao Pé da Cruz Reprodução/RECORD

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) enviou carta à Igreja Universal do Reino de Deus para expressar parabéns pela realização do evento A Família ao Pé da Cruz.

A celebração, ocorrida no Mercado Livre Arena Pacaembu e nos outros 25 estados e no Distrito Federal, reuniu fiéis em prol da bênção, proteção e união familiar.

A Família ao Pé da Cruz promoveu um culto especial com o bispo Renato Cardoso e sua esposa, Cristiane Cardoso, no antigo Estádio do Pacaembu, marcando o retorno de grandes concentrações de fé da Universal ao local após quase quatro décadas. O bispo Edir Macedo também participou do evento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A celebração teve transmissão para templos da Universal em todo o estado por meio da plataforma Univer Vídeo e em diversos canais de televisão e plataformas digitais, como o R7 e o PlayPlus.

‌



Na carta, Claudio Lottenberg, presidente da Conib, expressou “alegria e satisfação” pela organização do evento.

Ele destacou a importância fundamental da família como “alicerce da sociedade e um presente divino”, especialmente em tempos onde valores familiares necessitam constante reafirmação. Lottenberg considerou a iniciativa iluminadora para a união, bênção e proteção de famílias e casamentos.

‌



Formação familiar e matrimônio

A Conib traçou um paralelo com a centralidade da família no judaísmo, onde o casamento estabelece os fundamentos familiares. A carta mencionou a vasta literatura bíblica judaica ancorada na formação familiar e no matrimônio, ressaltando a valorização desta herança.

“Nós, da Conib, acreditamos que esse princípio é extremamente importante nos tempos atuais. Por essa razão, parabenizamos não apenas pela idealização deste culto tão especial, mas pela dedicação constante em transmitir valores espirituais fortalecem os laços familiares e promovem a fé em Deus como a verdadeira base de proteção e orientação”, escreveu Lottenberg.

‌



A Conib finalizou a carta com votos de sucesso para a celebração, expressando o desejo de que Deus continue abençoando as vidas e ministérios da liderança da Universal.

Confira a íntegra da Carta da Conib:

Estimados bispo Renato Cardoso e sra. Cristiane Cardoso,

É com alegria e satisfação escrevo para expressar nossos sinceros parabéns pela organização de um evento tão significativo: “A Família ao Pé da Cruz”.

Este culto especial ocorre no Mercado Livre Arena Pacaembu, e em outras partes do nosso amado Brasil nos lembra da importância fundamental da família como alicerce da sociedade e um presente divino. Em tempos em que valores familiares precisam ser continuamente reafirmados, essa iniciativa ilumina o caminho para a união, a bênção e a proteção de todas as famílias e casamentos.

A família no judaísmo tem um valor central para a existência do povo judeu. O casamento é o vetor utilizado pela tradição judaica para dar os fundamentos da família. A bíblia está repleta de narrativas ancoradas na condição da formação da família, e do casamento. Para o judeu a Bíblia é o cerne de uma vasta literatura correlata, são narrativas sucessivas de uma grande família.

A postura do Judaísmo é de valorização e apreço por esta herança. Nenhum texto, no entanto, por mais antigo seja, pode ser utilizado para justificar o moralmente injustificável. Com a volta do Povo de Israel à Terra de Israel na época moderna, a linguagem da Bíblia tornou-se ainda mais importante e os estudos bíblicos floresceram. A arqueologia do Oriente Médio, o conhecimento de antigos idiomas relacionados ao hebraico e a descoberta dos Manuscritos do Mar Morto expandiram em muito nosso conhecimento e aumentaram nossa valorização do passado.

O estudo da Bíblia tornou-se uma tarefa compartilhada por estudiosos judeus e não-judeus, reduzindo diferenças religiosas e estimulando a cooperação entre estudiosos de diferentes religiões. Nós da CONIB acreditamos que esse princípio é extremamente importante nos tempos atuais. Por essa razão, parabenizamos não apenas pela idealização deste culto tão especial, mas pela dedicação constante em transmitir valores espirituais fortalecem os laços familiares e promovem a fé em Deus como a verdadeira base de proteção e orientação.

Recebam nossos votos de sucesso para esta celebração, e Deus continue abençoando ricamente suas vidas e ministérios, guiando seus passos nesta missão tão nobre e necessária.

Com respeito e admiração,

Claudio Lottenberg

