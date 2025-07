Desvios em emendas: operação conjunta cumpre 18 mandados de busca e afasta servidor Participam das ações agentes da PF e servidores da CGU e da Receita Federal; Justiça autorizou bloqueio de R$ 85,7 milhões Cidades|Do R7 17/07/2025 - 09h29 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h29 ) twitter

O STFl também determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias dos alvos Divulgação/PF/Arquivo

A PF (Polícia Federal), com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União) e da Receita Federal, deflagrou a quinta fase da Operação Overclean, que busca desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além de uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público de suas funções — todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

RESUMO DA NOTÍCIA Operação conjunta cumpriu 18 mandados de busca relacionados a desvios em emendas.

Participam agentes da PF, CGU e Receita Federal na ação.

A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 85,7 milhões.

Um servidor foi afastado como parte da operação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

As buscas são realizadas nas cidades de Salvador (BA), Campo Formoso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Petrolina (PE), Mata de São João (BA) e Brasília (DF).

Nesta fase, o núcleo investigado teria atuado na manipulação de procedimentos licitatórios e no desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso (BA), mediante pagamento de vantagens indevidas, além de tentar obstruir a investigação.

‌



O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação aos cofres públicos.

Os crimes apurados incluem participação em organização criminosa, obstrução de investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.

