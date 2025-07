'São vidas que estão sendo salvas', comemora Padilha sobre vacinação nas escolas

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o programa "Agora Tem", cujo objetivo é diminuir o tempo de espera para consultas com médicos especialistas, exames diagnósticos e cirurgias no SUS. Em entrevista exclusiva à jornalista Christina Lemos, ele explicou que hospitais privados vão trocar as dívidas com a União por atendimentos a pacientes do SUS. Padilha também destacou a vacinação nas escolas, que já atingiu mais de 1 milhão de crianças. O ministro revelou, ainda, se fica no cargo. Assista à íntegra da entrevista.



