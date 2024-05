Eduardo Leite alerta para risco de inundação dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Taquari na madrugada

Alto contraste

Rios Jacuí, Taquari, Sinos e Caí podem aumentar o nível das águas na madrugada (Concresul/Divulgação - 3.5.2024)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , alertou a população gaúcha na noite deste sábado (11) para o risco de elevação de rios, por conta das fortes chuvas que atingem o estado. Pelas redes sociais, Leite destacou que os rios Jacuí, Taquari, Sinos e Caí podem aumentar o nível das águas na madrugada de sábado (11) para domingo (12). Segundo o governador, as principais regiões que podem ser afetadas são o norte e o nordeste do Rio Grande do Sul.

O Rio dos Sinos, em São Leopoldo, está 1,2m acima da cota de inundação. O Rio Caí, em Feliz, está na cota de alerta, em 7m. O Rio Jacuí, em Rio Pardo, está 8,29m acima da cota de inundação. O Rio Taquari, em Estrela, passou 0,5m da cota de inundação. Em Muçum, o Rio Taquari está 2,43m acima da cota de alerta. Os dados são do DRHS (Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento), da Secretaria de Meio Ambiente do RS.

“Se coloquem em segurança”, pediu Leite. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado, deste sábado (11), ao menos 136 pessoas morreram por conta das fortes chuvas e enchentes. Outras 125 estão desaparecidas e 756, feridas. Dos 497 municípios do RS, 445 (89,5%) foram afetados. São 339.925 gaúchos desalojados e mais de 2 milhões foram atingidos pela situação no estado.





No início da noite deste sábado (11), a Defesa Civil local emitiu alerta preventivo devido à possibilidade de chuvas intensas (até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia) e ventos entre 60 e 100 km/h.