Haddad e Leite vão discutir renegociação de dívida do RS com União na segunda-feira Lula fará novo anúncio de ajuda ao Rio Grande do Sul na próxima terça-feira; presidente planeja retornar ao estado

Alto contraste

A+

A-

Haddad nega divergências com Leite (José Cruz/Agência Brasil - 9.5.2024)

A renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União será discutida na próxima segunda-feira (13) entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB). O anúncio foi feito neste sábado (11) pelo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta, durante coletiva de imprensa sobre a situação do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas e enchentes. O encontro entre Haddad e Leite será virtual.

Segundo Pimenta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar novas medidas para o RS na terça (14). O ministro destacou que Lula deve retornar ao estado nos próximos dias, mas ainda não há data confirmada. “Sabemos que o presidente Lula tem desejo de retornar ao RS, mas não podemos adiantar o dia que ele virá, se será na próxima semana e se os anúncios serão feitos daqui ou não. Mas, com certeza, em breve ele vai retornar ao RS”, garantiu Pimenta.

Na quinta (9), Haddad informou que tem discutido a questão da dívida do RS diretamente com Eduardo Leite. Segundo o ministro, não há divergência em relação ao aporte e, sim, na questão formal, da operacionalização da medida.

“Eu estou tratando diretamente com o governador e não há divergência do ponto de vista do mérito, do que está envolvido nesse momento em termos de aporte, apenas uma coisa que eu tenho que ver com a Procuradoria-Geral da Fazenda e com o Tesouro. Uma questão formal. São regras bastante rígidas, então é só nesse ponto de como operar, como fazer a operação de maneira a produzir os melhores resultados para o Rio Grande do Sul e para o país”, afirmou Haddad.

Como mostrou o R7, o governo federal vai propor a suspensão do pagamento da parcela mensal da dívida do Rio Grande do Sul com a União. A ideia é liberar os pagamentos que seriam feitos até dezembro de 2024. Pelos cálculos do governo gaúcho, as parcelas nesse intervalo somam cerca de R$ 3,5 bilhões.