Em barco, bombeiro que atua no trabalho de resgate no RS liga para mãe; veja vídeo Imagens feitas pela reportagem mostram o capitão Rodrigo Bueno, comandante da força-tarefa do órgão do Mato Grosso do Sul

Bombeiro do MS, que está no RS, liga para mãe (Bruna Lima/R7 - 12.05.2024)

Imagens gravadas pela reportagem do R7, que está em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mostram um telefonema que tomou o lugar, mesmo que por instantes, da tristeza que tem abatido o estado, devastado pelas fortes chuvas. É a ligação do Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), pelo comandante da força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, capitão Rodrigo Bueno, que está trabalhando no resgate de vidas no local.

“Feliz dia das mães. Oh, meu querido, mande um abraço também e um feliz dia das mães para a Adriana. Beijo, beijo. Eu não consigo ouvir vocês, tá. Deus abençoe”, diz Bueno, em um barco, navegando pela cidade completamente alagada. “Bom dia, estou ligando para desejar feliz dia das mães: Amandita, minha esposa, vovó e a Bibis. A Vi também. Feliz dia das mães”, acrescenta o bombeiro.

A reportagem do R7 falou também com a manicure Gicele Cristina Lima da Silva, de 57 anos, que está em um dos 88 abrigos de São Leopoldo. Ela relatou que foi para a casa de um vizinho, que tinha um sobrado, depois que o local que ela morava foi inundado.

Gicele conta que ela e os familiares decidiram não evacuar antes que os animais de estimação também pudessem ser levados. “Decidimos que sem os animais, a gente não ia sair”, enfatiza. Segundo ela, um barco chegou para fazer o transporte de todos quando faltava apenas um degrau para a água alcançar o lugar que a família estava.

Para além da tragédia ambiental atual, a manicure perdeu a mãe recentemente. “A minha mãe faleceu no dia 20 de fevereiro. Então vai fazer três meses que ela faleceu. É muito recente. Então para dizer que no dia das mães... Mãe a gente é todo dia, mãe não tem folga, mãe é mãe. Você vai almoçar, se preocupa com filho. Vai dormir, se preocupa com filho. Então não é só exatamente no dia das mães, mãe é mãe 24 horas”, afirma.

“E a preocupação é a mesma: só o sentimento de uma perda de uma mãe. Que a mãe, com essa tragédia toda, muitos não vão ter a mãe, porque perderam na tragédia. Eu sinto muito por todos. Dizem que Deus não dá o fardo mais pesado que a gente não pode carregar, a gente tá segurando a nossa, estamos vivos. A gente tem saúde, tem nossos bichinhos, tem a nossa vida, e tudo se reconstrói depois”, completa Gicele.