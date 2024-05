‘Antes tinha uma casa, agora não tenho’, diz mulher que se recusou a deixar animais para trás

Cidades |Bruna Lima, do R7, enviada especial a São Leopoldo e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Gicele Cristina está em um dos abrigos em São Leopoldo (Bruna Lima/R7 - 12.05.2024/Bruna Lima/R7 - 12.05.2024)

“Foi rápido. A água estava tapando os nossos pés e, quando a gente viu, já estava no forro. A gente viu a nossa casa ser tomada”. O relato é de Gicele Cristina Lima da Silva, manicure de 57 anos, uma das pessoas que buscou acolhimento em um dos 88 abrigos de São Leopoldo , no Rio Grande do Sul. Ela conta que foi para a casa do vizinho, que tinha um sobrado, depois que o local que ela morava foi inundado.

Gicele conta que ela e os familiares decidiram não evacuar antes que os animais de estimação também pudessem ser levados. “Decidimos que sem os animais, a gente não ia sair”, enfatiza. Segundo ela, um barco chegou para fazer o transporte de todos quando faltava apenas um degrau para a água alcançar o lugar que a família estava.

“Perdemos tudo”, desabafa. A história de Gicele se repete nos relatos contados pelas pessoas que se refugiam das chuvas do estado. Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil, da manhã deste domingo (12), são 143 mortos e 125 desaparecidos por causa das chuvas. Ao menos 2 milhões de gaúchos foram atingidos.

Luce Costa/Arte R7

As inundações ocorrem desde o início do mês e atingem especialmente Porto Alegre e municípios da região metropolitana, como Eldorado do Sul e Canoas. Equipes de resgate e voluntários trabalham sem intervalo para socorrer moradores ilhados e animais domésticos.

Prejuízos econômicos

No aspecto econômico, as inundações provocaram até essa quarta-feira (8) prejuízo de R$ 6,3 bilhões, segundo a CNM (Confederação Nacional de Municípios). Conforme levantamento da entidade, mais da metade desse valor — R$ 3,4 bilhões — corresponde a danos a residências. “Até o momento, foram registrados impactos em 61,4 mil habitações, das quais 55,2 estão danificadas e 6,2 mil destruídas”, afirma a Confederação, em nota.

No setor produtivo, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de R$ 594,6 milhões; a pecuária, com prejuízos de R$ 147,7 milhões; e a indústria, com baixa de R$ 183,3 milhões. Comércios locais tiveram ao menos R$ 38,5 milhões de prejuízo e, o setor de serviços, R$ 58,2 milhões.