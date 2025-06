Evangélicos avançam e se tornam maioria em 244 cidades do país Censo 2022 aponta crescimento contínuo do grupo em todas as regiões e queda na proporção de católicos Cidades|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 12h39 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h28 ) twitter

Evangélicos são predominantes em 244 municípios do Brasil Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O retrato mais recente da religião no Brasil revela mudanças profundas. Segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (6), a proporção de brasileiros que se declaram evangélicos chegou a 26,9% — o maior índice da série histórica.

Em 2010, esse percentual era de 21,7%.

Esse grupo passou a ser o maior em 244 municípios e representa mais da metade da população com 10 anos ou mais, em 58 cidades espalhadas pelas cinco regiões.

Municípios como Arroio do Padre (RS), Arabutã (SC) e Santa Maria de Jetibá (ES) aparecem entre os que concentram as maiores proporções.

Apesar do nome, Arroio do Padre (RS) é a cidade com maior proporção evangélica do país, com 88,74% da população respondendo por essa denominação religiosa.

Os evangélicos têm maior presença no Norte (36,8%) e no Centro-Oeste (31,4%). Cidades de maior porte, como Manacapuru (AM) e Rio Branco (AC), também se destacam pela forte presença evangélica em relação a outros grupos religiosos.

O avanço ocorre ao mesmo tempo em que a presença católica segue em queda. Em 12 anos, o percentual de católicos caiu de 65% para 56,7% da população — uma retração de 8,3 pontos percentuais.

Tendência de crescimento entre evangélicos

Para Bruno Perez, analista do IBGE, os dados refletem um processo contínuo.

“Cada nova edição do censo mostra uma redução no número de católicos e um aumento entre os evangélicos. O que o Censo de 2022 confirma é a continuidade dessa trajetória de longo prazo”, explicou.

O Norte (36,8%) e o Centro-Oeste (31,4%) concentram as maiores presenças evangélicas. No recorte por estados, o Acre lidera com 44,4%, enquanto o Piauí apresenta a menor proporção (15,6%).

