Família consegue recuperar carro preso em ponte entre MA e TO após um mês Um dos carros ficou parado em fenda desde dezembro e foi retirado após decisão judicial; pertences do casal foram roubados Cidades|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h04 )

Carro preso após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins foi comprado pela família há um ano Arquivo Pessoal

Uma sensação de alívio misturada a uma surpresa desagradável foi vivenciada pelo casal Laís Lucena e Gabriel Assunção nesta quinta-feira (23). Moradores da cidade maranhense Estreito, a família é proprietária de um carro que ficou preso na fenda aberta após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins.

O veículo foi devolvido à família pouco mais de um mês após o rompimento da estrutura. A retirada foi concluída nesta manhã, mas sem todos os pertences do casal. Alguns itens que estavam dentro do carro foram roubados durante o período em que o automóvel ficou parado em cima da ponte.

“Entraram no carro e roubaram itens que tinha dentro. A carteira do meu esposo que tinha ficado. Alguns itens pessoais, coisas de valores que tinham”, contou Laís Lucena ao R7.

O roubo de pertences foi dado como certo pelo casal após uma foto que receberam do veículo. Eles decidiram abrir um boletim de ocorrência em uma delegacia, mas ainda não tiveram um retorno da polícia.

‌



O prejuízo total ainda é calculado pela família, conforme indicou Laís. “A gente ainda não sabe exatamente, porque foi agora que pegamos [o carro], e a gente ainda não sabe essa contagem em valor”, disse. Apesar da situação inesperada, o retorno do veículo é celebrado pela família, que ainda lembra da tragédia do último 22 de dezembro.

“A gente está perto do nosso carro, o que nos faz lembrar de tudo o que aconteceu naquele dia. Hoje está sendo bem intenso para a gente, porque é um momento de alívio por ter retirado, e nós precisamos muito do carro. Graças a Deus, estamos com vida, mas hoje é um dia psicologicamente muito tenso. Está assim há 30 dias, e para a gente não tem sido fácil”, conta.

‌



O veículo foi comprado há um ano e estava logo atrás de um caminhão que caiu junto com a ponte. “A gente estava a poucos metros de distância”, afirmou Laís. A queda da estrutura deixou 14 mortos e três pessoas ainda seguem desaparecidas.

A falta do carro pesou nas contas da família. Laís relatou que o veículo era utilizado pelo marido na venda de produtos agropecuários, o que interferiu no planejamento de fim de ano do casal. “Foi uma queda muito grande no serviço dele, que dependia do carro para fazer o serviço, visitar clientes e oferecer. Teve um prejuízo.”

‌



Além do automóvel de Laís e Gabriel, um outro carro e dois caminhões ficaram presos no resto da ponte e também foram retirados nesta quinta-feira. A remoção foi confirmada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em um processo que levou dois dias.

