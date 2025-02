Veículos que ficaram presos em ponte entre MA e TO são resgatados após mais de um mês Dois carros e dois caminhões foram removidos de estrutura; operação levou dois dias Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 14h52 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h03 ) twitter

Carros e caminhões que estavam presos em ponte entre Maranhão e Tocantins foram retirados após mais de um mês Reprodução/DNIT - 23.01.2025

Os veículos que ficaram presos na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga cidades entre Maranhão e Tocantins, foram resgatados pouco mais de um mês após a queda da estrutura.

A retirada foi confirmada nesta quinta-feira (23) pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em um processo que levou dois dias.

Dois carros e dois caminhões foram retirados e, segundo o departamento, a movimentação só foi possível após serem feitas adequações em outros trechos restantes da estrutura, de forma a garantir a passagem dos veículos com segurança.

“O Dnit informa, ainda, que o consórcio responsável pela construção da nova ponte no local já deu início à perfuração para a colocação dos explosivos para demolição da estrutura remanescente”, diz trecho de comunicado.

Relembre o caso

No dia 22 de dezembro, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) desabou, deixando ao menos 14 pessoas mortas. Passado um mês, três pessoas seguem desaparecidas.

Na época, o Dnit informou que o desabamento foi causado pelo colapso do vão central da ponte, cuja causa ainda está sendo investigada.

O departamento chegou a instaurar uma sindicância para apurar as causas e responsabilidade do desabamento. A diretoria colegiada do Dnit, responsável pelo levantamento de fatos, terá 120 dias para apresentar o relatório.

No momento do colapso, ao menos oito veículos, entre eles automóveis e caminhões, despencaram no Rio Tocantins. A estrutura foi construída na década de 1960, tinha 533 metros de extensão e era uma ligação essencial entre os estados do Maranhão e Tocantins.