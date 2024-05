Cidades |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Doações via Pix ao RS serão destinadas a auxílio emergencial de R$ 2 mil a 45 mil famílias Repasse deverá ser feito a famílias desabrigadas ou desalojadas, inscritas no CadÚnico ou no CAF

Serão transferências de 2 mil reais para 45 mil famílias (Mauro Nascimento/Secom - Arquivo)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (13) que a maior parte dos R$ 93,47 milhões arrecadados via Pix será destinada como auxílio emergencial de R$ 2 mil a famílias afetadas pelas intensas chuvas que atingem o estado desde o final de abril.

“Estimamos ajudar cerca de 45 mil famílias”, declarou Leite durante coletiva de imprensa. Ele explicou que parte dos recursos será distribuída entre as famílias desabrigadas ou desalojadas em municípios com situação de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil estadual.

“Os recursos serão direcionados diretamente às famílias, visando estimulá-las na reconstrução de suas vidas”, acrescentou Leite, indicando que também serão elegíveis para o auxílio as famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou no CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).

Para receber o auxílio, as famílias não podem ter renda superior a três salários mínimos e não podem ser beneficiárias do programa estadual “Volta Por Cima”, que já destinou cerca de R$ 50 milhões a famílias pobres e extremamente pobres. O critério de distribuição será iniciado pelas áreas mais afetadas que estejam em condições de iniciar o processo de recuperação e reconstrução.

“Embora R$ 2 mil não resolvam todos os problemas, representam uma ajuda significativa para muitas pessoas que perderam tudo”, enfatizou Leite, prometendo transparência na aplicação dos recursos, com divulgação de informações nos portais oficiais e auditoria da prestação de contas por uma empresa de consultoria.

O auxílio será disponibilizado por meio de um cartão pré-pago emitido pela Caixa Econômica Federal, permitindo saques em agências ou pontos de atendimento, além de ser utilizado para pagamentos em lojas via cartão débito.

Além disso, o Comitê Gestor dos recursos decidiu destinar uma parte do montante arrecadado para a compra de 30 mil cobertores, que auxiliarão os afetados pelas chuvas a enfrentarem o frio. As peças estão sendo adquiridas por R$ 660 mil de um fornecedor de Três Lagoas (MS) e devem ser entregues no estado entre hoje e amanhã.