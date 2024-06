Famílias do RS têm até esta terça-feira para se cadastrar no Auxílio Reconstrução Ao todo, 444 municípios gaúchos estão com reconhecimento federal vigente e podem solicitar R$ 5,1 mil para cada família

Cidades|Da Agência Brasil 24/06/2024 - 12h08 (Atualizado em 24/06/2024 - 12h30 ) twitter

