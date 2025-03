Frente fria avança pelo Brasil e deve encerrar onda de calor no fim de semana Previsão indica que a frente fria começará a avançar pelo Rio Grande do Sul na noite de sábado (8) Cidades|Do R7, em Brasília 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

Paulo Pinto/Agência Brasil - Arquivo

A chegada de uma frente fria ao Brasil neste fim de semana promete trazer alívio para as regiões afetadas pela intensa onda de calor que atinge o país desde o fim de fevereiro. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma massa de ar frio deve provocar um declínio acentuado das temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Climatempo indica que o fenômeno deve provocar chuvas e reduzir as temperaturas em diversas localidades dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão é de que a frente fria comece a avançar pelo Rio Grande do Sul na noite deste sábado (8) e siga em direção ao Sudeste, onde deve chegar na segunda-feira (10). Em Campanha (MG), a temperatura pode chegar a 10°C, segundo o Inmet. No entanto, antes da mudança no clima, São Paulo pode registrar no domingo (9) o dia mais quente do ano, com temperaturas próximas aos 40°C.

Fim da onda de calor

O pais está diante da quinta onda de calor de 2025, resultado de um bloqueio atmosférico que vem impedindo a chegada de frentes frias ao interior do país. Esses bloqueios são causados por sistemas de alta pressão que intensificam a circulação do ar, favorecendo o aumento das temperaturas e dificultando a formação de nuvens carregadas.

Segundo a Climatempo, embora a frente fria traga instabilidade, a dissipação total do calor extremo ocorrerá gradualmente, à medida que o sistema se deslocar pelo Brasil. Algumas cidades, como Além Paraíba (MG), devem começar a sentir a queda das temperaturas já no fim de semana.

A Climatempo alerta ainda que, apesar da expectativa de chuvas e temperaturas mais amenas, o calor intenso pode persistir em algumas regiões até a estabilização completa do novo padrão climático.