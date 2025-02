Governo do Amapá vai distribuir livro ‘Ainda Estou Aqui’ em escolas públicas Obra ainda será distribuída para professores de história das escolas estaduais Cidades|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 17h18 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h20 ) twitter

Governo do Amapá vai distribuir livro 'Ainda Estou Aqui' em escolas públicas

O governo do Amapá vai distribuir o livro “Ainda Estou Aqui” em escolas públicas e ainda entregar a obra para professores de história dos colégio estaduais em 14 de fevereiro. No mesmo dia, haverá também uma palestra de Chico Rubens Paiva, neto do ex-deputado federal Rubens Paiva, cuja história é contada no livro.

Em nota, o líder do governo federal no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), informou que ação foi coordenada por ele próprio. De autoria de Marcelo Rubens Paiva, a obra tornou-se filme, que foi lançado em 2024, sendo estrelado pela atriz Fernanda Torres.

Nesta quinta-feira (23), o filme foi indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz. Esta é a primeira vez, desde 1986, que uma película nacional concorre na principal categoria da premiação. Este ano, Fernanda ganhou o Globo de Ouro, na categoria de Melhor Atriz, pela atuação na produção.

O longa é a primeira produção majoritariamente brasileira a ser indicada à principal categoria da premiação. Anteriormente, filmes nacionais já receberam indicações a Melhor Filme Estrangeiro, mas nunca levaram a estatueta. No caso do prêmio de Melhor Atriz, é a segunda vez que uma brasileira é indicada; a primeira aconteceu na edição de 1999, quando Fernanda Montenegro foi nomeada por sua atuação em Central do Brasil.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comentar a lista de indicações ao Oscar de 2025, em especial, a indicação da obra.“A turma de ‘Ainda Estou Aqui’ já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles”, escreveu Lula.

O filme

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, vendendo mais de 3 milhões de ingressos no Brasil e ganhando destaque internacional em diversas premiações cinematográficas ao redor do mundo. Com a vitória no Globo de Ouro, uma indicação para o Oscar se torna ainda mais possível.