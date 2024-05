Governo do Distrito Federal envia equipe de policiais militares para apoio no RS 25 policiais militares, dois cachorros, nove viaturas e três lanchas integram a força-tarefa

Equipe vai oferecer apoio nas enchentes do RS (Divulgação/PMDF - Arquivo/Divulgação/PMDF - Arquivo)

O GDF (Governo do Distrito Federal) enviou uma equipe, por meio da PMDF (Polícia Militar do DF) nesta terça-feira (14), para oferecer apoio nas enchentes no Rio Grande do Sul. 25 policiais, dois cachorros do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), nove viaturas e três lanchas fazem parte da força-tarefa.

A equipe possui integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o grupo pode contribuir com buscas, salvamentos, manutenção da ordem pública e combate ao crime.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, afirma que a pasta está prestando apoio ao estado desde o começo da tragédia ambiental. “O envio de policiais de elite da Polícia Militar do DF para compor a equipe coordenada pela segurança pública local visa ampliar a segurança e tranquilidade da população, contribuindo para que a situação volte à normalidade o mais rápido possível”, explica.

Uma aeronave foi enviada no início do mês para ajudar no resgate de vítimas, e dois pilotos e três policiais foram deslocados para apoiar a entrega de mantimentos.

Equipes para gestão de abrigos

Na segunda-feira (13), servidores do GDF foram enviados ao RS para reforçar as equipes de assistência social do governo federal no atendimento às vítimas. A equipe faz partes do quadro da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) e possui preparo para atuar em calamidades.

“Nossa atuação estará focada na política pública e na gestão social, dando toda a sustentação para aquelas famílias que tiveram inúmeras perdas e dando, claro, apoio às equipes do Rio Grande do Sul que estão trabalhando incansavelmente no atendimento às vítimas da tragédia”, explica o secretário-executivo de Desenvolvimento Social, Jean Marcel Pereira Rates.

A previsão inicial é de que a equipe permaneça dez dias no estado.