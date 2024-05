Governo suspende cobrança de financiamentos imobiliários para famílias do RS

Alto contraste

A+

A-

Governo anuncia suspensão temporária de pagamentos (Ricardo Stuckert/PR - Arquivo)

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta segunda-feira (13) que as famílias gaúchas que estão pagando financiamentos de imóveis através do Minha Casa, Minha Vida ou do Pró-Cotista, utilizando recursos do FGTS, têm a opção de solicitar a suspensão temporária das cobranças à Caixa Econômica Federal. A medida visa oferecer apoio à população afetada pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

Jader Filho também destacou que as famílias têm a possibilidade de pausar os pagamentos por até seis meses. Essa iniciativa busca evitar que as pessoas tenham um comprometimento adicional de suas rendas familiares durante esse período de tragédia climática enfrentada pelos moradores do estado.

“A medida é válida para os financiamentos realizados por famílias de todas as faixas de renda, utilizando recursos do FGTS. Este é um esforço para proporcionar alívio às pessoas que enfrentam dificuldades financeiras devido à calamidade. O governo do presidente Lula está comprometido em apoiar a população do Rio Grande do Sul em todas as frentes necessárias”, enfatizou Jader Filho.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share

Para solicitar a suspensão dos pagamentos das prestações dos financiamentos de imóveis através do Minha Casa Minha Vida ou do Pró-Cotista utilizando recursos provenientes do FGTS, os interessados podem ligar para o número 0800 104 0104.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lula discute ações para pessoas físicas e viaja na quarta-feira para o Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que vai se reunir com ministros nesta terça-feira (14) para ajustes nas ações de socorro ao Rio Grande do Sul, que enfrenta situação de calamidade pública devido às chuvas que ocorrem desde abril. Na quarta-feira (15), o chefe do Executivo deve visitar o estado para, em conjunto com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), anunciar medidas voltadas às pessoas físicas.

“Amanhã vamos preparar uma reunião, porque eu estava com a intenção de ir ao Rio Grande do Sul amanhã, mas a pedido dos ministros Haddad e Costa, nós vamos nos preparar porque amanhã quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas”, disse Lula em reunião.

“Ou seja, o recurso para que as pessoas, que perderam suas coisas, recebam recursos da União para começar a repor parte daquilo que perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, da Previdência, ou seja, vamos tomar decisão conjunta e eu pretendo, aí sim, na quarta-feira (15), ir ao Rio Grande do Sul para junto com você fazer o anúncio das novas medidas que vamos tomar para as pessoas físicas. Só para você saber que nós não vamos descansar enquanto o RS não tiver 100% de pé”, completou.