Grupo investigado pela PF é suspeito de produzir R$ 2,9 milhões em notas falsas Agentes apreenderam mais de R$ 1,9 milhão de notas irregulares que não chegaram a confirmar Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h10 )

Polícia Federal identificou dois laboratórios em GO e SC Divulgação/PF - 26.5.2025

A Polícia Federal fechou dois laboratórios utilizados para a produção de cédulas falsas, localizados em Luziânia (GO) e Lages (SC). Segundo as apurações, o grupo teria confeccionado pelo menos R$ 2,9 milhões em notas falsificadas.

O material era comercializado em diversas regiões do país. Ao todo, os policiais cumpriram três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária.

A RECORD BRASÍLIA apurou que, desse montante, cerca de R$ 990,4 mil foram apreendidos em circulação pelo Banco Central, enquanto aproximadamente R$ 1,9 milhão não chegou a ser distribuído.

Nos locais, foram encontradas impressoras, cédulas falsas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além de tinta e materiais para corte. Três pessoas foram presas em flagrante durante a operação.

Falsificação

Segundo dados do Banco Central, até 31 de março deste ano, foram identificadas 29.894 cédulas falsificadas no país, todas retiradas de circulação e destruídas.

Os estados com maior número de ocorrências são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As cédulas mais falsificadas são as de R$ 100 da 1ª família e as de R$ 200 da 2ª família.

