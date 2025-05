Gripe aviária: mais três países suspendem importação de frango do Brasil; veja a lista Alguns países impuseram embargos nacionais, enquanto outros adotaram restrições regionais Brasília|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 08h13 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h17 ) twitter

Mais três países suspendem importação de frango do Brasil Gilson Abreu/Arquivo AEN/Governo do Paraná

O Ministério da Agricultura atualizou a lista de países que suspenderam a importação de carne de frango brasileira após o primeiro caso de gripe aviária registrado em uma granja comercial no país, em Montenegro (RS), no último dia 15.

Com a nova atualização feita na sexta-feira (23), Albânia, Namíbia e Índia se somam ao grupo de países que bloquearam totalmente a entrada de carne de frango do Brasil, mesmo sem serem grandes compradores. Já Angola optou por um bloqueio parcial, restringindo apenas os embarques vindos do Rio Grande do Sul.

As restrições variam: alguns países impuseram embargos nacionais, enquanto outros adotaram restrições regionais, limitadas ao estado afetado ou até mesmo à cidade onde houve o foco da doença.

Países e blocos com restrição total à carne de frango do Brasil:

Albânia

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Filipinas

Índia

Iraque

Jordânia

Malásia

Marrocos

México

Namíbia

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia

Uruguai

Países com restrição parcial, apenas ao frango do Rio Grande do Sul:

Angola

Bahrein

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Reino Unido

Tajiquistão

Ucrânia

União Eurasiática (Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão — exceto Cazaquistão)

Arábia Saudita

Coreia do Sul

Países com restrição localizada apenas a Montenegro (RS):

Emirados Árabes Unidos

Japão

Segundo o Ministério da Agricultura, Montenegro — onde foi confirmado o foco de gripe aviária — não possui unidades exportadoras, o que reduz o impacto direto nas exportações. No entanto, o efeito econômico pode crescer caso mais países adotem medidas preventivas ampliadas.

O governo federal afirma estar monitorando a situação e reforçou que as ações de controle e vigilância estão em andamento para evitar a disseminação do vírus em outras granjas comerciais do país.

