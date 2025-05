PF abre inscrições para concurso com 1.000 vagas e salário de até R$ 26,8 mil Edital reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência Economia|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 08h45 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF abre inscrições para concurso com mil vagas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Polícia Federal abre nesta segunda-feira (26), a partir das 10h (horário de Brasília), as inscrições para seu novo concurso público. Ao todo, são oferecidas 1.000 vagas de nível superior para carreiras policiais, com salários que variam de R$ 14.164,81 a R$ 26.800.

As oportunidades são para os cargos de agente (630 vagas), escrivão (160), delegado (120), perito criminal (69) e papiloscopista (21). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-saúde, adicional de fronteira e assistência pré-escolar.

O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (198) e 5% para pessoas com deficiência (53), conforme determina a legislação. Segundo o governo federal, outros 1.000 aprovados devem ser nomeados em 2026, totalizando 2.000 contratações. A lista de aprovados terá até 3.312 nomes.

Além deste, a corporação também tem outro concurso em andamento para a área administrativa, com 192 vagas. As inscrições para esse processo seletivo, no entanto, já foram encerradas na última sexta-feira (23).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Requisitos e formações exigidas

Os cargos de agente, escrivão e papiloscopista exigem diploma de curso superior em qualquer área. Para delegado, é necessário ter graduação em direito e comprovar pelo menos três anos de experiência em atividade jurídica ou policial. Já para perito criminal, é preciso formação específica nas áreas abaixo:

Contabilidade/Finanças (16 vagas)

Engenharia Elétrica/Eletrônica (1)

Engenharia Civil (2)

Engenharia Cartográfica (1)

Engenharia de Minas (1)

Engenharia Ambiental (1)

Informática Forense (24)

Geologia Forense (5)

Medicina Legal (1)

Física Forense (1)

Genética Forense (1)

Antropologia Forense (1)

Meio Ambiente (14)

Outro requisito para todos os cargos é possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria “B”.

‌



Os aprovados serão lotados preferencialmente em regiões de fronteira e na Amazônia Legal — que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Algumas vagas específicas de perito, como medicina legal, genética forense, engenharia ambiental e antropologia forense, terão lotação exclusiva no Distrito Federal.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas até as 18h do dia 13 de junho, pelo site www.cebraspe.org.br. As taxas são de:

‌



R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista R$ 250 para delegado e perito criminal

Candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa têm até 2 de junho para fazer o pedido. O benefício é destinado a doadores de medula óssea e pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Etapas do concurso

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 27 de julho e serão aplicadas nas 27 capitais brasileiras. Depois disso, os candidatos ainda passarão pelas seguintes fases:

Teste de aptidão física

Avaliações médica e psicológica

Investigação social

Prova oral (apenas para delegado)

Análise de títulos (para delegado e perito)

Curso de formação

O concurso será organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone 0800 722 1125 ou pelo e-mail sac@cebraspe.org.br.

Cronograma do concurso da PF

Publicação do edital : 20 de maio

: 20 de maio Inscrições : de 26 de maio a 13 de junho

: de 26 de maio a 13 de junho Solicitação de isenção da taxa : de 26 de maio a 2 de junho

: de 26 de maio a 2 de junho Prazo para pagamento da taxa : até 20 de junho

: até 20 de junho Provas objetiva e discursiva: 27 de julho

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp