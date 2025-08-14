Hana Ghassan lidera corrida pelo governo do Pará em Santarém, mostra levantamento Pesquisa da Destak indica vantagem da vice-governadora no terceiro maior colégio eleitoral do estado Cidades|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h12 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, lidera a corrida pelo governo em Santarém, conforme pesquisa da Destak Publicidade.

Levantamento foi realizado com 980 entrevistas entre 11 e 12 de agosto, com margem de erro de 4,4%.

No cenário espontâneo, Hana recebeu 3% das intenções de voto, ampliando para 27% ao apresentar o nome junto com outros candidatos.

32% dos entrevistados acreditam que Hana assumirá o governo a partir de 2027, contra 27% para Dr. Daniel. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hana Ghassan, vice-governadora do Pará, aparece na frente nos cenários estimulado e espontâneo Bruno Cecim/Agência Pará - 04.12.2024

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), aparece à frente na disputa pelo Palácio dos Despachos em Santarém, segundo pesquisa da empresa Destak Publicidade e Marketing divulgada nesta quinta-feira (14). O município é o terceiro maior colégio eleitoral do estado.

O estudo foi realizado nos dias 11 e 12 de agosto, com 980 entrevistas presenciais, margem de erro de 4,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário espontâneo — quando o eleitor não recebe uma lista de nomes — Hana foi citada por 3% dos entrevistados. Em seguida aparecem Dr. Daniel, com 2,7%; Éder Mauro, 0,5%; e Zequinha Marinho, 0,2%. A maioria, 93,6%, declarou não saber ou preferiu não responder.

Cenário estimulado

Com a apresentação dos nomes dos pré-candidatos, a vice-governadora amplia a vantagem e chega a 27% das intenções de voto. Dr. Daniel soma 18%, seguido por Éder Mauro, com 15%; Marinor Brito, 5%; e Beto Faro, 4%. Brancos e nulos totalizam 4%, e os indecisos representam 27% do eleitorado ouvido.

‌



Em um cenário com somente três concorrentes, Hana obtém 28,5%, enquanto Dr. Daniel alcança 25,5%. Marinor Brito registra 5,7%, 6% declararam voto em branco ou nulo e 34,3% permanecem indecisos.

Quando questionados sobre quem acreditam que assumirá o governo a partir de 2027, independentemente do próprio voto, 32% apostam em Hana Ghassan e 27% em Dr. Daniel. Outros 41% não opinaram.

