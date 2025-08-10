ONU aprova planos de mobilidade, segurança e saúde para a COP30 no Pará Comitiva das Nações Unidas esteve em Belém para avaliar a estratégia montada pelo governo federal, estadual e municipal Brasília|Da Agência Brasil 10/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 10/08/2025 - 12h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ONU aprovou planos de segurança, saúde e mobilidade para a COP30 em Belém, no Pará.

Inspeções foram realizadas entre 6 e 8 de agosto para avaliar as instalações e a infraestrutura da cidade.

Mais de 10 mil agentes e militares estarão mobilizados para garantir a segurança durante o evento.

Um plano de mobilidade com 240 ônibus e 100 veículos específicos foi apresentado para atender os participantes e delegados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula e o governador do Pará, Helder Barbalho, durante anúncio de que a COP seria realizada em Belém Ricardo Stuckert/PR - arquivo

A comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelos governos Federal, estadual e municipal para a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Entre os dias 6 e 8 de agosto, o grupo de especialistas da comitiva realizou inspeções nos locais que sediarão a COP30, além de hospedagens, sistemas de transporte, estruturas de saúde e segurança. O objetivo foi avaliar a preparação da cidade para receber os milhares de participantes esperados para a conferência.

Vice-governadora do estado, Hana Ghassan classificou como gratificante a aprovação. “Tudo isso é fruto de trabalho integrado que construímos, nós do Governo do Pará, com o Governo Federal e a Prefeitura de Belém para que em novembro tenhamos a melhor COP30 já feita, com organização e segurança aos participantes”, afirmou.

Participaram das reuniões órgãos de segurança, saúde e mobilidade dos Governos Federal e estadual e da Prefeitura de Belém. Todos apresentaram seus planos de ação, de forma individual e integrada, com seus respectivos pares nas três esferas. No campo da segurança pública, atuam conjuntamente:

‌



Polícia Federal,

Polícia Rodoviária Federal,

Gabinete de Segurança Institucional,

Exército Brasileiro,

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, e

Secretaria de Segurança de Belém.

Ao todo, mais de 10 mil agentes e militares estarão mobilizados para o evento.

‌



Saúde pública

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará também detalharam a rede de atendimento, que inclui o Hospital Abelardo Santos, o Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, o Hospital das Clínicas e o Hospital da Mulher, além da rede privada próxima ao Parque da Cidade e ao Porto de Outeiro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sob responsabilidade da Prefeitura de Belém, terá protocolos específicos para garantir resposta rápida e de qualidade aos moradores e participantes.

‌



Segundo Nilza Oliveira, diretora de projetos da Secretaria Extraordinária para a COP30, do Governo Federal, a conferência em Belém terá uma logística inédita em relação às edições anteriores. Para ela, realizar a maior discussão global sobre mudanças climáticas no coração da Amazônia representa uma mudança de paradigmas e poderá contribuir para que, em novembro, seja firmado um excelente acordo climático entre as 196 partes.

“É muito singular essa COP, porque a gente está fazendo uma discussão sobre mudança climática dentro de um bioma que é extremamente importante e fundamental para a nossa sobrevivência. Então, trazer a COP para o coração da Amazônia, na cidade de Belém, significa realmente uma quebra muito grande de paradigma que vem sendo feita nas últimas edições de COP”, afirmou.

Mobilidade urbana

Por fim, o governo federal apresentou à comitiva das Nações Unidas o plano de mobilidade para a COP30, que abrange o deslocamento dos delegados hospedados no Porto de Outeiro até a Blue Zone.

Estão previstos mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para o público com destino ao Parque da Cidade, além da frota regular que já opera em Belém. Para o Porto de Outeiro, aproximadamente 100 veículos serão destinados ao transporte dos cerca de cinco mil participantes hospedados nos cruzeiros.

Também foi apresentada a logística de bloqueios e liberações nas principais vias de acesso ao Parque da Cidade, incluindo barreiras de fiscalização e credenciamento de veículos governamentais e privados nas proximidades da Blue Zone, além dos fluxos de deslocamento dos comboios de chefes de Estado, entre eles o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

