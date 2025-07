Hana Ghassan desponta como favorita ao governo do Pará em 2026, aponta AtlasIntel Vice-governadora lidera intenções de voto em um dos cenários e no outro aparece empatada Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h22 ) twitter

Hana Ghassan, do MDB, é vice-governadora do Pará Bruno Cecim/Agência Pará

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), aparece na dianteira da corrida pelo Palácio dos Despachos em 2026, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada na quinta-feira (17).

Em um dos cenários simulados, Ghassan soma 33,4% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), registra 26,5%. O deputado federal Éder Mauro (PL) figura na terceira colocação, com 17%.

O levantamento ouviu 2.214 eleitores paraenses entre os dias 7 e 14 de julho, com metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança atinge 95%.

Nesse mesmo cenário, 13,1% dos entrevistados optaram por outros nomes; 5,6% não souberam responder, e 4,3% declararam intenção de votar em branco ou anular o voto.

‌



Outra simulação

Em outra simulação testada pelo instituto, o resultado mostra um equilíbrio entre os dois nomes mais competitivos.

Dr. Daniel aparece com 32,6% e Hana Ghassan com 31%, o que configura empate técnico. O ex-senador Paulo Rocha (PT) surge com 12,4%, seguido pelo deputado estadual Rogério Barra (PL), que marca 6,3%. Outros nomes somam 8,5%; votos brancos ou nulos aparecem com 4,5%, e os indecisos, 4,7%.

