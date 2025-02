Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em SP e mais 9 estados Alerta abrange São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Rondônia Cidades|Do Estadão Conteúdo 18/01/2025 - 19h43 (Atualizado em 18/01/2025 - 19h45 ) twitter

Na tarde e noite de sábado, a previsão na capital paulista é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas Paulo Pinto/Agência Brasil - 16.1.2025

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para perigo de chuvas intensas em ao menos 10 estados brasileiros. O aviso, emitido na manhã deste sábado (18), é válido até as 10 horas da manhã de domingo.

O alerta abrange a maior parte do estado de São Paulo, assim como parte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Rondônia.

Segundo o instituto, deve haver precipitação de 50 a 100 mm ao dia e ventos com intensidade entre 60 a 100 quilômetros por hora provocando riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, também há alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em outras áreas dos Estados já mencionados e também a leste do Rio Grande do Sul — na região de Alegrete, que enfrenta uma onda de calor —, Goiás, Distrito Federal, parte do Piauí e do Acre.

Na tarde e noite de sábado, a previsão na capital paulista é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para domingo, não há previsão de chuva na capital, apenas muitas nuvens. A temperatura se mantém entre a mínima de 21ºC e a máxima de 32ºC.