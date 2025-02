Exclusivo: estações indefinidas, estiagem no Sul e chuvas intensas. Saiba o que esperar do clima no Brasil em 2025 Meteorologista traça um panorama sobre o novo ano que já começa com alagamentos, acidentes e estragos em meio a fortes tempestades Fiscal do Clima|Luiza ZanchettaOpens in new window 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil começou o ano com alertas climáticos Fernando Frazão/Agência Brasil

Um verão chuvoso em regiões onde há poucos meses extensas queimadas castigavam biomas e ameaçavam a agricultura e a vida de animais silvestres.

A influência de um La niña que deixa estados como o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina com períodos mais secos e temperaturas mais altas na estação mais quente do ano.

Eis aí uma reviravolta do tempo que pode confundir ainda mais a cabeça dos brasileiros em tempos de mudanças climáticas…

E preparem-se para mais um ano de montanha-russa de temperatura e episódios de eventos extremos. Em Goiânia, por exemplo, um dado um tanto alarmante chamou a atenção nessa segunda quinzena de janeiro, em apenas 24 horas, a capital de Goiás registrou a maior chuva dos últimos 19 anos.

‌



Pois, apesar do La niña estar mais fraco no oceano pacífico equatorial e, segundo a Climatempo, ser de curta duração, com encerramento ainda no final do verão, os modelos de previsão indicam que teremos um risco maior de estiagens no Rio Grande do Sul e de chuvas volumosas no Nordeste, por exemplo.

Ao mesmo tempo enquanto uns choram, outros vendem lenços…As chuvas que podem gerar transtornos e prejudicar o desenvolvimento agrícola, são as mesmas que recuperam os mananciais e as nascentes para o abastecimento de água para as populações, enchem os rios e os reservatórios para geração de energia.

‌



Agora uma notícia que pode alegrar a todos os viventes desse planeta tão cheio de adversidades e alertas climáticos: 2025 pode registrar recordes menores de calor extremo, perdendo para os últimos dois anos ao menos em termos de média de aquecimento global.

A boa nova veio de uma meteorologista que falou com exclusividade ao Blog Fiscal do Clima e você confere a entrevista com a Alana, do Climatempo, no vídeo abaixo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.