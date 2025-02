Danos estruturais preocupam mais que o volume de água, diz coronel sobre chuvas em SC

As chuvas que atingem Santa Catarina já deixaram 13 cidades em situação de emergência. Os temporais começaram na quinta-feira (16) e já causaram estragos em diferentes regiões, principalmente na grande Florianópolis e no litoral norte do estado. Uma pessoa morreu no desastre e outras 1.500 estão desalojadas. As chuvas em Florianópolis ultrapassaram os 300 milímetros em 24 horas, deixando o solo encharcado e um grande risco para deslizamentos.



Em entrevista ao News das 19h desta sexta-feira (17), o coronel Laureano, do Corpo de Bombeiros, que é diretor de Gestão de Desastres, comenta que o volume de água deixou de ser uma preocupação de resgate. O principal foco são os danos na infraestrutura, já que uma parte da população permanece ilhada e a mobilidade é fortemente afetada.



De acordo com o coronel, os agentes seguem fornecendo itens de assistência para as famílias que necessitam e assegura que a população não oferece resistência para deixar as áreas de risco.