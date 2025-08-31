Justiça decreta prisão de policial penal do RJ que atirou no pé de entregador
Agente disparou após motoboy se recusar a subir para fazer entrega; agressor é afastado do cargo por 90 dias
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Justiça do Rio de Janeiro decretou, neste domingo (31), a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador Valério Souza Junior durante uma discussão nesta sexta-feira (29). A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).
O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O policial atirou após Valério se recusar a subir até a porta do agente para fazer a entrega. A defesa do policial ainda não se manifestou sobre o caso.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou Ferrarini do cargo por 90 dias. Em nota, a pasta condenou a atitude do policial. “Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado”, disse a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Valério Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e o estado de saúde dele é estável, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.