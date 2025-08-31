Justiça decreta prisão de policial penal do RJ que atirou no pé de entregador Agente disparou após motoboy se recusar a subir para fazer entrega; agressor é afastado do cargo por 90 dias Cidades|Do Estadão Conteúdo 31/08/2025 - 15h09 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini.

O policial atirou no pé do entregador Valério Souza Junior após ele se recusar a subir para a entrega.

O agente foi afastado do cargo por 90 dias e sua atitude foi condenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e Valério foi encaminhado ao hospital, onde seu estado de saúde é estável.

Justiça determina prisão temporária de policial que atirou em motoboy que se recusou a subir para realizar a entrega Reprodução/Redes sociais

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, neste domingo (31), a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador Valério Souza Junior durante uma discussão nesta sexta-feira (29). A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).

O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O policial atirou após Valério se recusar a subir até a porta do agente para fazer a entrega. A defesa do policial ainda não se manifestou sobre o caso.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou Ferrarini do cargo por 90 dias. Em nota, a pasta condenou a atitude do policial. “Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado”, disse a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Valério Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e o estado de saúde dele é estável, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.