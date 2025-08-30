RJ: policial atira em homem que se negou a subir em apartamento para entregar lanche

Um policial penal atirou em um entregador de aplicativo após ele se negar a subir no apartamento para entregar um lanche. No vídeo, uma discussão rápida seguida de um tiro. O registro foi feito pelo entregador de aplicativo Valério de Souza Júnior, de 31 anos. Ele foi baleado no pé, na madrugada deste sábado (30). Segundo ele, tudo aconteceu depois que se recusou a subir no apartamento do cliente.

O atirador é um agente penitenciário, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini. Valério foi levado ao hospital, atendido e liberado. Ele ainda está com a bala alojada no pé e deve ficar alguns dias afastado do trabalho. O caso foi registrado como lesão corporal. O policial penal prestou depoimento e foi liberado. A arma dele foi apreendida e vai passar por perícia.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que acompanha as investigações. A defesa de José Ferrarini não foi localizada. Segundo a maior plataforma de entregas do Brasil, os entregadores não são obrigados a subir até o apartamento do cliente. A orientação é deixar o pedido no primeiro ponto de contato do endereço. No caso de condomínios, a portaria. Na tarde de hoje (30), um grupo de entregadores fez um protesto no local do crime, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

