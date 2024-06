Justiça do Trabalho deve julgar ação contra avó que levava netos para trabalhar nas ruas de MT Para a 2ª Turma do TST, vínculo familiar não impede reconhecimento da exploração do trabalho infantil

Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/06/2024 - 09h37 (Atualizado em 19/06/2024 - 10h54 )

