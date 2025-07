Mais de 800 municípios se inscreveram para programa de tecnologia do governo Até agora, 32 cidades têm algum tipo de ferramenta do programa Prefeitura +Digital, do Serpro funcionando Cidades|Do R7, em Brasília 04/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h25 ) twitter

32 prefeituras iniciaram a utilização de pelo menos uma das ferramentas oferecidas pelo programa Anderson Riedel/Serpro - 20.05.2025

Lançado com a promessa de levar tecnologia pública a municípios de pequeno porte, o Prefeitura +Digital encerrou sua campanha de inscrições com 846 cidades interessadas.

A iniciativa do governo federal, operacionalizada pelo Serpro, oferece por até dois anos o acesso gratuito a plataformas de comunicação, certificação digital, gestão de documentos, e-mail institucional e portais públicos.

A meta é reduzir a burocracia, ampliar a oferta de serviços digitais à população e economizar recursos públicos para cidades com até 30 mil habitantes. De acordo com dados oficiais, 172 prefeituras já formalizaram a adesão por contrato, e 32 delas iniciaram a utilização de pelo menos uma das ferramentas oferecidas.

Há assinaturas digitais, certificado digital em nuvem, e-mails seguros, colaboração em nuvem e até um portal redesenhado.

“A transformação digital não pode ficar restrita aos grandes centros urbanos. Levar essas ferramentas às pequenas cidades é um passo decisivo para tornar o serviço público mais eficiente e reduzir desigualdades históricas”, afirma Alexandre Amorim, presidente do Serpro.

Economia

Segundo estimativas do Serpro, cada município pode economizar até R$ 150 mil com a adesão ao programa — valor que normalmente seria usado na contratação de ferramentas isoladas como portais oficiais, sistemas de e-mail corporativo, diários eletrônicos, atendimento online e gestão de documentos com certificação digital.

