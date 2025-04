JR ENTREVISTA: 'É um orgulho do Serpro', diz presidente da estatal sobre o RG digital

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (16) é o presidente do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), Alexandre Amorim. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre os desafios da prestação de serviços em tecnologia da informação no Brasil.



A Serpro é responsável por muitos dos serviços digitais do governo. São 11 escritórios regionais e 7 mil funcionários. Como exemplo de destaque da atuação da Serpro está o RG digital. Lançado em 2022, com atuação da estatal, Amorim diz que o documento “é um orgulho para a Serpro”. “É um serviço do Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, que é o nosso cliente, o Serpro foi contratado para desenvolver essa plataforma. Ela já vem sendo muito bem consumida, a gente incentiva para que o cidadão possa utilizar e ter a identidade digital. É um instrumento super importante para ajudar na política pública porque é um único registro de todos os cidadãos, então não tem mais aquilo de fazer um RG no estado e depois fazer outro RG em outro estado”, explica.



Ele também destaca que a tecnologia usada é exemplo para outros países. “É um orgulho do Serpro, é um orgulho da empresa nacional, uma estatal brasileira, ter uma das tecnologias que é reconhecida mundialmente como sendo de ponta”, afirma. E, segundo ele, a empresa tem tecnologias para exportar. “O Serpro tem tecnologias para oferecer para o mundo. E estamos negociando com outros países africanos e também com países aqui da América Latina soluções desenvolvidas em território nacional por tecnologia nacional e por funcionários públicos do governo”, afirma.



Até mesmo por isso, a empresa está sempre investindo em inovação. “O Serpro busca cada dia mais aprimorar os serviços na área de inovação tecnológica, adquirindo cada vez mais expertise nessa transformação desse mundo que não para. Então o Serpro tem que estar toda hora se reinventando para dar o melhor do serviço”, diz.



Alexandre Amorim também lembra que o Serpro tem clientes também do governo quanto privados, e por isso mesmo, ela dá lucro. “É importante salientar que o Serpro como empresa estatal é uma empresa rentável, é uma empresa eficiente, que atende os interesses do governo nacional e que dá lucro. É uma empresa pública que dá retorno para o cidadão e dá retorno de dividendos para o estado brasileiro.”



