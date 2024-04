16ª Mostra de Dança em Cuiabá: Últimos espetáculos deste fim de semana

Os dois últimos espetáculos do ciclo da 16ª Mostra de Dança de Mato Grosso serão apresentados neste fim de semana, no Cine Teatro Cuiabá. ‘Bodas de Cinderela’ e ‘Divertissement’ são as atrações do evento, que traz opção de cultura e lazer para adultos e crianças, nos dias 27 e 28 de abril. A programação nestes dias inclui o lançamento da 17ª Mostra de Dança de Mato Grosso, com atividades previstas para iniciar no próximo mês.

