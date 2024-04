5º edição do Festival da Pamonha: um sucesso nacional!

A 5ª edição do Festival da Pamonha, realizada pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com a Comunidade Rio dos Peixes, ganhou repercussão nacional. A festividade foi um dos destaques desta sexta-feira (19) no jornal O Estado de S. Paulo, popularmente conhecido como Estadão. A matéria está publicada no caderno Paladar, que abrange os principais e tradicionais eventos gastronômicos do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.