A importância de uma boa alimentação em todas as fases da vida da mulher

A importância de uma boa alimentação nas diferentes fases de vida da mulher

De acordo com a nutricionista Tatiane do Nascimento, que atende na Segmedic, maior rede de clínicas ambulatoriais da Baixada Fluminense (RJ), a alimentação é primordial para um bom funcionamento do organismo. Em mulheres em idade reprodutiva, por exemplo, nutrientes como ácido fólico, ferro, cálcio, vitamina D e ômega-3 são essenciais.

