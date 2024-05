Ação do MPMT requer correção de problemas estruturais na MT 130 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Paranatinga, ingressou com Ação Civil...

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Paranatinga, ingressou com Ação Civil Pública requerendo, em pedido liminar, a adoção de providências imediatas para correção de falhas identificadas na rodovia MT-130, no trecho entre Paranatinga e Primavera do Leste. O MPMT argumenta que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER-MT) identificou 570 inconformidades no serviço prestado em relação ao contrato de concessão e à legislação estadual que rege a matéria. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Politec capacita servidores municipais para emissão da Carteira de Identidade Nacional

• AGU anuncia acordo com plataforma para combater desinformação sobre RS

• Prorrogada comissão de modernização de processos administrativos e tributários

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.