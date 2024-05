Ação solidária: Prefeitura de Cuiabá envia mil cobertores para famílias do RS

Uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Cuiabá, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Governo, Empresa Cuiabana de Limpeza e Serviços Urbanos-Limpurb e Defesa Civil, mil cobertores da Campanha Aquece Cuiabá, liderada pela primeira-dama, Márcia Pinheiro foram enviados para o estado do Rio Grande do Sul, onde muitas famílias necessitam do apoio e da solidariedade de todos.

