Acidente impressionante: motociclista voa 7 metros e pousa em carro em corrida na Irlanda do Norte

Piloto de moto voou por 7 metros antes de

Um acidente incrível marcou o primeiro dia da Internacional North West 200, tradicional corrida de rua de motos, que acontece anualmente na Irlanda do Norte. Nesta quinta-feira (9), o motociclista irlandês Paul Cassidy perdeu o controle de seu veículo, acertou a barreira de proteção e voou a cerca de 7 metros de altura. Enquanto estava no ar, ele deu várias cambalhotas antes de cair no capô de um carro que estava estacionado no lado de fora da pista. Assista o acidente impressionante ao final da matéria.

