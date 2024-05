Adolescente e homem são detidos com arma de fogo e munições pela Polícia Militar

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido e um homem, de 25 anos, foi preso suspeitos por formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo nas proximidades de bar na Avenida Marechal Rondon, região central do município de Nobres (122 km de Cuiabá). Com a dupla, policiais militares do 7º Batalhão recolheram um revólver calibre 38, três munições e um aparelho celular.

