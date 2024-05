Agrishow 2024: Destaque para a Agricultura Sustentável

Alto contraste

A Agrishow 2024, feira realizada em Ribeirão Preto (SP) e que se encerra nesta sexta-feira (03.05), tem sido palco de intensas discussões e iniciativas voltadas para a promoção da agricultura sustentável e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Com um enfoque renovado nas questões ambientais, sociais e econômicas, a feira reitera seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do país. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



