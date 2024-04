Alerta: Aumento de acidentes por animais peçonhentos em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Zoonoses, emitiu um alerta sobre o aumento dos acidentes causados por animais peçonhentos em Cuiabá. Dados do alerta apontam que Mato Grosso registrou um total de 3.637 incidentes em 2023, dos quais 1.062 ocorreram especificamente na capital. Neste ano, até 31 de março de 2024, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOX) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) já havia registrado 246 atendimentos relacionados a acidentes com animais peçonhentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.