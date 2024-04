Alerta da Secretaria de Saúde: baixa cobertura na vacinação contra Influenza

No último sábado (20), durante o “Dia D” de vacinação contra a Influenza, a Secretaria Municipal de Saúde registrou uma boa adesão, com a aplicação de 4513 doses. Apesar disso, os números revelam que a cobertura vacinal ainda está muito abaixo do esperado, pois apenas 13,71% do público-alvo se vacinou, de um total composto por 225.197 pessoas.

