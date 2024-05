Alerta de queda acentuada da temperatura no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, "de perigo", para o declínio acentuado da temperatura na Região Sul e no sul do Mato Grosso do Sul. O fenômeno deve ser percebido entre segunda (13) e quarta (15) e pode levar os termômetros a registrarem temperaturas cinco graus Celsius (°C) menores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.