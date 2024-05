Alerta em Sorriso: Aumento expressivo de casos de Chikungunya em menos de um mês A Secretaria de Saúde divulgou no dia 7 de maio o boletim 05/2024 com dados da dengue. E os números assustam: desde o início do...

A Secretaria de Saúde divulgou no dia 7 de maio o boletim 05/2024 com dados da dengue. E os números assustam: desde o início do ano, Sorriso já registrou 93 casos de Chikungunya, 303 de dengue e um de Zika vírus. São 86 casos de Chikungunya a mais do que no boletim divulgado em 23 de abril, um aumento de 92,47% nos registros em menos de um mês.

