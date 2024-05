Alerta: Hipertensão arterial pode afetar crianças também

Momento MT |Do R7

Embora a hipertensão arterial seja doença de maior prevalência em adultos, afetando cerca de 30% da população brasileira, o presidente do Departamento de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Jorge Afiune, advertiu que a pressão alta também ocorre na infância. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



Especialistas alertam: hipertensão arterial também ocorre na infância

