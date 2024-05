Alerta: Moradores de 6 cidades no RS devem deixar áreas de risco devido às chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou nesta quinta-feira (2) para que moradores de seis municípios deixem áreas de risco e busquem abrigos públicos e locais seguros por causa do aumento do nível do Rio Caí.

