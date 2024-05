ALMT promove o 1º Fórum Estadual sobre Fibromialgia - Conscientização e Luta Suportar a dor física incessante espalhada no corpo é a principal batalha diária das pessoas que sofrem com a fibromialgia. Apesar...

Alto contraste

A+

A-

Suportar a dor física incessante espalhada no corpo é a principal batalha diária das pessoas que sofrem com a fibromialgia. Apesar da subnotificação e da falta de uma lista de cadastramento oficial para a identificação do número de casos, estima-se que 10% da população mundial conviva com a doença, que em casos extremos pode levar à incapacidade do enfermo. Atenta ao drama vivido pelos fibromiálgicos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) promove o 1º Fórum Estadual Fibromialgia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• ALMT promove o 1º Fórum Estadual sobre Fibromialgia

• Homem é condenado por liderar remoções de órgãos e castração masculina

• Segunda fase de operação cumpre mais nove mandados contra autores de homicídio e pai e filha



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.