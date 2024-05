ALMT valoriza impacto positivo do Mutirão Ambiental com moções de aplausos Várias autoridades que atuaram no Mutirão da Conciliação Ambiental, em Mato Grosso, foram homenageadas pela Assembleia Legislativa...

Momento MT| 08/05/2024 - 11h32 (Atualizado em 08/05/2024 - 11h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share