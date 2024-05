Alunos da EMEB Francisco Pedroso da Silva participaram de projeto cultural em Cuiabá

Promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o projeto ‘Eu Candeeiro’ segue com a programação aos fins de semana, começando sempre com as visitas escolares. Nesta quarta-feira (15), foi a vez dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica-EMEB Francisco Pedroso da Silva, localizada no bairro São Francisco na capital.

