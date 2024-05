Alunos da Escola Papa João Paulo II se unem em gesto de solidariedade

Além de roupas, alimentos, remédios e outras necessidades, uma palavra de amor e de solidariedade neste momento também se torna importante aos desabrigados do Rio Grande do Sul. E é com esse sentimento, de querer ajudar, mesmo que de longe, que os alunos da Escola Municipal Papa João Paulo II se mobilizaram para elaborar cartinhas e expressar seu gesto de apoio aos coleguinhas vítimas das fortes chuvas no estado.

