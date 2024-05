Análise do Mercado da Soja: Estabilidade e Tendência de Baixa As expectativas para o mês de maio apontam para uma estabilidade geral, especialmente no que diz respeito à soja. Analistas afirmam...

